Луїс Енріке довірив місце у воротах росіянину Сафонову, і той пропустив у перші 27 хвилин гри два м'ячі від команди з другого дивізіону Франції. Причому в одній із ситуацій предасист здійснив воротар Дюнкерка Юен Жауен. Так ПСЖ ускладнив собі життя і вихід у фінал турніру.

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Однак футбольній казці не судилося статися. Господарі не змогли протриматися до перерви, і пропустили перший м'яч на 45-й хвилині – як то кажуть, "у роздягальню". Другий м'яч Дюнкерк пропустив на самому початку другого тайму, і після цього вже остаточно "поплив". Дембеле записав на свій рахунок дубль і асист.

ПСЖ вийшов у фінал і чекає на ім'я свого суперника. У другому півфіналі зустрінуться Канн і Реймс.

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