Позитивний тест здав захисник Тільйо Керер, повідомляє офіційний Twitter клубу.

Дебютна перемога Почеттіно у відеоогляді ПСЖ – Брест – 3:0

Німця відразу ізолювали від решти команди. Керер став другим інфікованим гравцем ПСЖ за останні кілька днів. Раніше захворів півзахисник Рафінья.

Додамо, що Керер провів 14 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.

Почеттіно здобув дебютну перемогу на чолі ПСЖ, Ліон блискавичним камбеком врятував лідерство у Лізі 1