ПСЖ виявив ще одного гравця з коронавірусом
13:50 - Читать на русском
Склад ПСЖ продовжує скорочуватися через епідемію COVID-19.
Позитивний тест здав захисник Тільйо Керер, повідомляє офіційний Twitter клубу.
Дебютна перемога Почеттіно у відеоогляді ПСЖ – Брест – 3:0
Німця відразу ізолювали від решти команди. Керер став другим інфікованим гравцем ПСЖ за останні кілька днів. Раніше захворів півзахисник Рафінья.
Додамо, що Керер провів 14 матчів у поточному сезоні, результативними діями не відзначався.
Почеттіно здобув дебютну перемогу на чолі ПСЖ, Ліон блискавичним камбеком врятував лідерство у Лізі 1
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