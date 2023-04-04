Розлучення французького гранда і чемпіона світу по завершенні сезону виглядає неминучим, інформує L’Equipe.

Мессі в Барселону: несподівана покупка за 100 тисяч євро підтверджує чутки про камбек

ПСЖ готовий зберегти Мессі лише у разі зменшення зарплатні на 75%. Клуб хоче зекономити на 35-річній зірці, щоб мати більше простору для підсилення у літнє трансферне вікно. Натомість Ліонель більше думає про футбольні моменти. Аргентинець швидко розчарувався в ПСЖ на тлі хаосу, який стався після чемпіонату світу. Постійні конфлікти, вильоти з ЛЧ і Кубка Франції, ймовірна чергова зміна тренера – все це не надихає Мессі залишатися в Парижі, та ще й з величезним скороченням зарплатні.

У пресі почали з'являтися чутки про повернення Лео в Барселону, яка 2 роки тому вимушено відпустила легенду через фінансові проблеми. Втім, відтоді становище "кулес" значно не покращилось, тому для запрошення екс-нападника ще потрібно докласти чимало зусиль.

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