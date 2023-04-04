ПСЖ висунув Мессі принизливий ультиматум для продовження контракту – відхід виглядає неминучим
ПСЖ та Ліонель Мессі ще більше віддаляються від компромісу щодо умов продовження співпраці.
Розлучення французького гранда і чемпіона світу по завершенні сезону виглядає неминучим, інформує L’Equipe.
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ПСЖ готовий зберегти Мессі лише у разі зменшення зарплатні на 75%. Клуб хоче зекономити на 35-річній зірці, щоб мати більше простору для підсилення у літнє трансферне вікно. Натомість Ліонель більше думає про футбольні моменти. Аргентинець швидко розчарувався в ПСЖ на тлі хаосу, який стався після чемпіонату світу. Постійні конфлікти, вильоти з ЛЧ і Кубка Франції, ймовірна чергова зміна тренера – все це не надихає Мессі залишатися в Парижі, та ще й з величезним скороченням зарплатні.
У пресі почали з'являтися чутки про повернення Лео в Барселону, яка 2 роки тому вимушено відпустила легенду через фінансові проблеми. Втім, відтоді становище "кулес" значно не покращилось, тому для запрошення екс-нападника ще потрібно докласти чимало зусиль.
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