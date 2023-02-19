ПСЖ приймав Лілль у 24-му турі Ліги 1. Рахунок і огляд матчу чемпіонату Франції читайте в цій новині на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 24 тур

ПСЖ – Лілль – 4:3

Голи: Мбаппе, 12, 87, Неймар, 17, Мессі 90+5 – Діакіте, 24, Девід, 58 (пен), Бамба, 69

Крістофу Гальтьє не позаздриш. Лише дві перемоги у останніх 5-ти турах Ліги 1 та виліт з Кубка Франції від Марселя виявилися дрібницями. Парижани кілька днів тому програли Баварії в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ та ризикують завершити євросезон вже на першій стадії плей-офф.

До цього всього додалися ще й проблеми у роздягальні – Неймар вкотре порушує дисципліну та на пару з капітаном ледь не б'ється зі спортивним директором, команда поділилися на міні-групи, а у пресі з'явилися перші чутки про можливу відставку тренера. У таких умовах ПСЖ підходив до поєдинку проти команди Паулу Фонсеки, яка на 6 очок відставала від зони Ліги чемпіонів.

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Наставник парижан не міг розраховувати на травмованих Хакімі, Маркіньйоса і Ренату Санчеша. У Лілля з цієї ж причини не зміг зіграти Ісмаїлі, який чимало років кар'єри віддав Шахтарю.

На старті гри Лілль мав кілька моментів, щоб забити. Дебютна нагода виникла вже на першій хвилині. Тімоті Веа пробив з меж штрафного, м'яч зрикошетив від Мендеша і летів у протихід Доннаруммі, але кіпер зумів відбити. Кімпембе ледь не подарував гол Ліллю. Капітан ПСЖ необачно скинув на Доннарумму, але вийшов пас на Девіда. Джонатан перекидав італійського воротаря, але той дотягнувся і врятував.

ПСЖ відповів ударом Мессі, з яким впорався воротар. До слова, Лео вперше за тривалий час змінив імідж – чемпіон світу зголив свою звичну бороду. Парижани витримали стартовий натиск гостей, після чого показали майстер-клас із реалізації.

На 12-й хвилині рахунок був відкритий. Гол самотужки створив Кіліан Мбаппе. Нападник отримав пас на лівому фланзі, увійшов у штрафний, прокинув повз двох суперників і в падінні пробив повз кіпера. 1:0 – 14-й гол Мбаппе в чемпіонаті. Незабаром ПСЖ подвоїв перевагу. Провал на лівому фланзі Лілля, Мессі пропустив, Вітінья віддав на Неймара, який вразив порожні ворота. Візуально дуже легко парижани досягли комфортної переваги.

Лілль мав шанс скоротити відставання, але Доннарумма ефектним сейвом знову допоміг ПСЖ уникнути проблем. Щоправда, ненадовго – Діакіте після розіграшу кутового виграв боротьбу в Рамоса та Кімпембе і таки скоротив відставання "догів".

На 31-й хвилині травмувався Нуну Мендеш – чергова кадрова втрата в захисті парижан, які й так відчувають проблеми у цій ланці. Ще раніше втрати зазнав і Лілль. у моменті з першим пропущеним голом пошкодження отримав Фонте, який теж не зміг продовжити гру.

У підсумку, 2:1 після першого тайму. ПСЖ реалізував майже все, що створив, а от Доннарумма кілька рязів демонстрував, чому Кейлор Навас сидів у глухому запасі, а в підсумку пішов шукати кращої долі в АПЛ.

На старті другого тайму проблеми ПСЖ посилилися. Неймар залишив поле через травму – лікарі чаклували над ним хвилин зо 5, після чого винесли бразильця на ношах. Замість форварда вийшов Екітіке, а невдовзі Лілль отримав право на пенальті. Верратті потягнув суперника за футболку, це побачив арбітр і вказав на позначку. Девід розвів Доннарумму і м'яч по різних кутах – 2:2!

Це було не все. На 69-й хвилині Лілль вийшов уперед. Андре Гомеш довгим пасом знайшов Бамба, який бахнув у ближній кут і прошив Доннарумму! Знову невдало зіграв Верратті, який повністю програв боротьбу в центрі поля, втративши м'яч.

ПСЖ таки уникнув четвертої поразки поспіль. На 87-й хвилині Мбаппе в падінні після пасу Берната оформив дубль і врятував команду від великого фіаско. А в компенсований час Мессі більярдним ударом зі штрафного приніс ПСЖ важку перемогу!

Паулу Фонсека був близьким до перемоги, але залишився ні з чим. ПСЖ відірвався від Марселя і перервав триматчеву серію поразок вусіх турнірах, а в наступному турі зіграє проти команди Маліновського на Велодромі.

Баварія перемогла ПСЖ у матчі з вилученням та двома скасованими голами Мбаппе