Чемпіони Франції твердо налаштовані позбутися екс-зірки Ліверпуля у найближчі тижні, стверджує інсайдер Фабріціо Романо.

ПСЖ може забрати з Бенфіки ще одного конкурента Яремчука

ПСЖ лише рік тому підписав нідерландця на правах вільного агента. Вейналдум не виправдав усіх сподівань, хоча грав регулярно – 38 матчів, 3 голи і 3 асисти. Нещодавно парижани підписали з Порту Вітінью, який робить перспективи Джіні у столиці Франції ще сумнішими.

ПСЖ готовий відпустити 31-річного Вейналдума навіть в оренду. Головним претендентом на хавбека вважається Рома, де Жозе Моурінью особисто наполягає на запрошенні нідерландця.

ПСЖ без блиску здолав чемпіона Японії – Неймар і Мбаппе мовчали, а Мессі забив незручною ногою