ПСЖ вирішив продати Рабйо в січні – відома причина

Керівництво ПСЖ готове відпустити півзахисника Адріена Рабйо під час січневого трансферного вікна.

Спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке турбується за свою репутацію та імідж клубу і вважає неприпустимим безкоштовно втратити одного з найважливіших гравців команди, повідомляє Le Parisien.

Між Парижем і Барселоною: Рабйо опинився в полоні обставин

Не секрет, що ПСЖ намагався домовитися з Рабйо про новий контракт протягом останніх двох років, але гравець так і не поставив підпис під новою угодою

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на Рабйо є Барселона. Також очікується, що заплатити за француза близько 10 млн євро будуть готові Ювентус і Тоттенхем.