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ПСЖ вирішив продати Рабйо в січні – відома причина

16:09 667 Читать на русском
ПСЖ вирішив продати Рабйо в січні – відома причина
Адріен Рабйо / фото із соцмереж

Керівництво ПСЖ готове відпустити півзахисника Адріена Рабйо під час січневого трансферного вікна.

Спортивний директор ПСЖ Антеро Енріке турбується за свою репутацію та імідж клубу і вважає неприпустимим безкоштовно втратити одного з найважливіших гравців команди, повідомляє Le Parisien.

Між Парижем і Барселоною: Рабйо опинився в полоні обставин

Не секрет, що ПСЖ намагався домовитися з Рабйо про новий контракт протягом останніх двох років, але гравець так і не поставив підпис під новою угодою

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на Рабйо є Барселона. Також очікується, що заплатити за француза близько 10 млн євро будуть готові Ювентус і Тоттенхем.

Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Адріен Рабйо Адріен Рабйо
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