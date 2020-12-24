В угоді про співпрацю Томаса Тухеля та ПСЖ прописана сума у 7 млн євро відступних за достроковий розрив контракту, повідомляє Le Parisien.

ПСЖ оперативно визначився з новим головним тренером – колишній капітан парижан та фіналіст ЛЧ має замінити Тухеля

Ця сума розрахована не лише на німецького фахівця, а і на весь його тренерський штаб. Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, боси парижан повідомили Тухелю про звільнення після перемоги ПСЖ над Страсбуром (4:0). Офіційні джерела клубу поки зберігають тишу.

Після 17-ти турів чемпіонату Франції ПСЖ розташувався на третій сходинці, відстаючи від лідера на один заліковий бал.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника