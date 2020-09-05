Контракт іспанця з чемпіонами Франції розрахований до літа 2024-го, інформує офіційний сайт парижан. ПСЖ скористався правом викупу за 6 млн євро.

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Ріко приєднався до команди Тухеля минулого літа, однак нав'язати гідну конкуренцію Кейлору Навасу не зміг – всього 10 матчів. Список титулів голкіпера поповнився званням чемпіона Франції, переможця Кубка, Суперкубка та Кубка ліги. У невдалому фіналі ЛЧ проти Баварії (0:1) на воротах ПСЖ стояв Кейлор Навас.

Додамо, що з оренди в Реалі повернувся ще один голкіпер ПСЖ – Альфонс Ареола. Імовірно, йому доведеться шукати нове місце роботи.

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