ПСЖ виграв Кубок Франції ціною травми Мбаппе – слабкий матч Неймара і Ко, яких зупинив розкішний голкіпер

Кубок Франції, фінал

ПСЖ – Сен-Етьєн – 1:0

Гол: Неймар, 14

Фінал національного Кубка став першим офіційним матчем для французьких команд після карантину. ПСЖ, який, між іншим, також готується до рестарту Ліги чемпіонів, де у чвертьфіналі на парижан очікує Аталанта нашого Руслана Маліновського, вийшов у оптимальному складі з усіма своїми зірками. Будьмо відвертими, шанси "зелених" і так оцінювалися не дуже високо, а швидкий пропущений гол зробив становище для підопічних Клода Пюєля вкрай складним. На 14-й хвилині взяття воріт організували Мбаппе та Неймар. Кіліан на дриблінгу увірвався у штрафний суперника і пробив – удар заблокували, але на добиванні першим опинився бразилець і легко увігнав м'яч у сітку.

Мбаппе ледь не зламали ногу звірським підкатом – зірка ПСЖ покинув поле в сльозах і спровокував бійку

ПСЖ продовжував домінувати, а Сент-Етьєн, не маючи ігрових контраргументів, увімкнув грубість. Боротьба на межі фолу дійшла апогею в середині першого тайму. Лоік Перрен дуже жорстко зіграв у підкаті проти Мбаппе. З боку все виглядало дуже серйозно. Щоправда, арбітру, щоб виписати червону захиснику Сент-Етьєна, знадобився VAR. Зате гравцям ПСЖ не потрібні були відеоповтори – вони були настільки обурені, що ледь не влаштували бійку прямо на полі. Зрештою, "зелені" залишилися у меншості, а Мбаппе покинув поле – додатковий ризик перед ЛЧ нікому непотрібен.

До кінця першого тайму ПСЖ мав іще кілька нагод збільшити перевагу в рахунку, але Жессі Мулен видав фантастичну гру. Голкіпер здійснив низку карколомних сейвів, коли здавалося, що м'яч повинен опинитися у сітці. На 51-й хвилині не зміг зарадити і він – Ді Марія та Ікарді блискуче реалізували вихід на ворота суперника, але на початковій стадії атаки Анхель заліз у офсайд.

Загалом, у другій половині зустрічі не було помітно, що Сент-Етьєн грає у меншості. Номінальні гості регулярно вибігали в атаку і створювали небезпеку біля воріт Кейлора Наваса. У ПСЖ активністю відзначався Неймар – чого варте лише елегантне закидання бразильця у штрафний, де чудово відкрився Баккер, але не зміг бодай влучити по м'ячу. Поступово ситуація на полі переросла у класичні "одні не можуть, а інші не хочуть". Однак, як тільки ПСЖ додавав у швидкості, відразу з'являлися моменти. Але тоді знову на авансцену виходив розкішний Жессі Мулен. У цей вечір фраза, що голкіпер – це половина команди, точно про Сент-Етьєн. 34-річний француз видав ледь не матч своєї кар'єри.

Парадоксально, але найцікавішим моментом останніх хвилин став неігровий момент. Кіліан Мбаппе вийшов із підтрибунного приміщення, а вболівальники зустріли його оваціями. Зазначимо, що зірковий француз рухався з допомогою милиць. Очевидно, побоювання перед рестартом ЛЧ зростають. Можливо, навіть сам ПСЖ не буде радий трофею, зважаючи на таку вагому втрату. Зрештою, підопічні Томаса Тухеля перемогли, але запитань залишили більше, ніж відповідей.