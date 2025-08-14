Парижани продовжують смакувати не лише тріумф у Суперкубку УЄФА, а і єднання команди з новачком – Іллею Забарним.

Після перемоги ПСЖ над Тоттенхемом у матчі за Суперкубок УЄФА увага була прикута до Іллі Забарного, який лише за день перед цим приєднався до команди. Так, нові партнери наполягли на тому, щоб українець підняв трофей над головою, а капітан парижан Маркіньйос взагалі віддав йому свою медаль.

Прес-служба ПСЖ в Instagram душевно підписала ролик, на якому Маркіньйос передав свою нагороду Забарному: "Ти один із нас, Ілля!"

Нагадаємо, Забарний переїхав до Парижа з англійського Борнмута та підписав контракт на п’ять років. Трансфер обійшовся у 63 мільйони євро. Захисник виступатиме під номером 6, який раніше жодного разу не був на спині в Іллі.

