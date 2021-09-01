Іспанець перебрався з ПСЖ до лісабонського Спортінга на правах оренди, повідомляє офіційний сайт парижан.

ПСЖ завершив перехід португальської перлини

Сарабія у 2019 році покинув Севілью заради Парижа, відіграв за французький гранд 79 матчів, відзначившись 22 голами та 12 асистами.

До слова, хавбек яскраво проявив себе у складі збірної Іспанії, зігравши у 5 матчах на турнірі та записавши до свого активу 2 голи та 2 результативні передачі.

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