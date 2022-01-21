ПСЖ відпустив свого голкіпера в Ла Лігу
15:50 - Читать на русском
Воротар ПСЖ Серхіо Ріко продовжить кар'єру на батьківщині.
Серхіо Ріко приєднався до Мальорки на правах оренди до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Контракт 28-річного іспанця належить ПСЖ, який у 2019-му придбав воротаря у Севільї за 6 млн євро. Загалом Серхіо провів за французький гранд 24 матчі, в яких пропустив 16 м'ячів.
Після 20-ти турів іспанської першості Мальорка розташувалась на 17-й сходинці турнірної таблиці.
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