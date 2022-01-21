Серхіо Ріко приєднався до Мальорки на правах оренди до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Контракт 28-річного іспанця належить ПСЖ, який у 2019-му придбав воротаря у Севільї за 6 млн євро. Загалом Серхіо провів за французький гранд 24 матчі, в яких пропустив 16 м'ячів.

Після 20-ти турів іспанської першості Мальорка розташувалась на 17-й сходинці турнірної таблиці.

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