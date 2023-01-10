ПСЖ розглядав варіант, за якого Ліонель Мессі явить стадіону Парк де Пренс виграний у складі збірної Аргентини кубок світу перед грою з Анже у 18 турі Ліги 1. Однак паризький клуб відмовився від цієї витівки, повідомляє Le Parisien.

Мессі хоче привезти кубок світу на Парк де Пренс, ПСЖ побоюється реакції

Ба більше, ПСЖ навіть церемонію вшанування зіркового аргентинця робити не став. Повідомляється, що керівництво клубу вважає, що наданого Мессі прийому на клубній базі було достатньо. Крім того, з моменту фіналу ЧС-2022 пройшло вже три з половиною тижні, і подібна акція щодо Мессі вже перестала бути актуальною.

Раніше ПСЖ побоювався реакції форварда збірної Франції Кіліана Мбаппе на подібний захід.

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