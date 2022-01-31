Потенційний бартер Барселони і ПСЖ не відбудеться. Усман Дембеле не стане гравцем французького клубу в поточне трансферне вікно.

Сьогодні, 31 січня, з'явилася інформація про перемовини клубів щодо переходу 24-річного француза. У зворотному напрямку міг переїхати Хуан Бернат, а ПСЖ був готовий відпустити ще й Анхеля Ді Марію та Мауро Ікарді. Хтось із цієї трійці мав шанс стати частиною угоди.

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Втім, домовитися клубам не вдалося. ПСЖ вирішив не підписувати нових футболістів, особливо у лінію атаки. У розпорядженні Маурісіо Почеттіно і так є низка зіркових виконавців на чолі з Мессі, Неймаром і Мбаппе. Відповідно, паризький клуб відмовився від Усмана Дембеле. Тепер форвард може приєднатися до ПСЖ хіба що влітку, повідомляє Le Parisien.

Раніше француз відмовився підписувати новий контракт із Барселоною. Не виключено, що до завершення сезону Дембеле більше не зіграє жодного матчу за "синьо-гранатових".

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