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ПСЖ відхилив щедру пропозицію Ювентуса щодо Маркіньйоса

20:28 304 Читать на русском
ПСЖ відхилив щедру пропозицію Ювентуса щодо Маркіньйоса
Маркіньйос / Фото MSN

Захисник ПСЖ Маркіньйос не перейде в Ювентус, принаймні, поки туринці не переглянуть запропоновану суму.

Переговори між ПСЖ та Ювентусом щодо трансферу Маркіньйоса зазнали фіаско, повідомляє Le10sport.com.

Де Лігт може посприяти трансферу Маркіньйоса в Ювентус

Справа в тому, що туринці запропонували за 25-річного бразильця 55 млн євро, що не влаштувало керівництво чинного чемпіона Франції. "Стара Синьйора" не виключає можливості повторної пропозиції.

Раніше повідомлялось, що парижани не проти відпустити свого захисника, але мінімум за 60 млн євро.

В минулому сезоні Ліги 1 Маркіньйос провів 30 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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