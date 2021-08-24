ПСЖ відхилив перший запит Реала щодо Мбаппе – рекордна сума для мадридців
24 серпня 23:12 - Читать на русском
ПСЖ дав Реалу зрозуміти, що грошима парижан важко здивувати.
ПСЖ отримав офіційну пропозицію від Реала щодо трансферу нападника Кіліана Мбаппе, повідомляє Goal.
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Мадридці готові були заплатити парижанам за 22-річну зірку космічні 160 млн євро, але у таборі віце-чемпіона Франції холоднокровно відповіли відмовою. Варто відзначити, що ПСЖ ризикує безкоштовно втратити Кіліана через рік, адже його контракт розрахований лише до літа 2022-го.
Нагадаємо, у 2018 році парижани заплатили Монако за Мбаппе 145 млн євро.
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