ПСЖ отримав офіційну пропозицію від Реала щодо трансферу нападника Кіліана Мбаппе, повідомляє Goal.

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Мадридці готові були заплатити парижанам за 22-річну зірку космічні 160 млн євро, але у таборі віце-чемпіона Франції холоднокровно відповіли відмовою. Варто відзначити, що ПСЖ ризикує безкоштовно втратити Кіліана через рік, адже його контракт розрахований лише до літа 2022-го.

Нагадаємо, у 2018 році парижани заплатили Монако за Мбаппе 145 млн євро.

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