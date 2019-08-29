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ПСЖ відхилив чергову неймовірну пропозицію Барселони щодо Неймара – трансфер все ще може відбутися

17:20 507 Читать на русском
ПСЖ відхилив чергову неймовірну пропозицію Барселони щодо Неймара – трансфер все ще може відбутися
Неймар / Globo

Барселона та ПСЖ продовжують перемовини щодо трансферу Неймара. Наразі консенсусу немає, але імовірність переходу все ще існує.

Жозеп-Марія Бартомеу та Нассер Аль-Хелаїфі (президенти Барселони та ПСЖ відповідно) зустрілися сьогодні в Монако перед жеребкуванням групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20.

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Очільники обидвох клубів встигли обговорити сагу з переходом Неймара, проте не дійшли згоди. ПСЖ відхилив пропозицію Барселони в розмірі 130 млн євро та трьох гравців – Тодібо, Ракітіча та Дембеле, повідомляє Mundo Deportivo.

Втім, як зазначає видання, це не означає завершення перемовин. Діалог між клубами триватиме і, ймовірно, до вечора 2 вересня (а саме тоді зачиниться трансферне вікно) Неймар все ж повернеться в Іспанію.

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