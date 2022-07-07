ПСЖ віддав захисника французької молодіжки в оренду, перепідписавши контракт
7 липня 10:22 - Читать на русском
Правий захисник Колін Дагба спробує набратися ігрового досвіду в Страсбурі.
ПСЖ відпустив Дагба в Страсбур на правах оренди, повідомляє офіційний сайт парижан. Колін проведе в Ельзасі наступний сезон і побореться з командою за єврокубки.
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Перед трансфером Дагба продовжив контракт з ПСЖ на 3 роки. Таким чином паризький суперклуб дає шанс гравцю молодіжної збірної Франції ще раз поборотися за основу.
23-річний Дагба вже встиг виграти з ПСЖ три чемпіонства та кілька кубків, однак після появи в команді Хакімі взагалі не отримує ігрового часу на правому фланзі оборони.
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