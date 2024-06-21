Захисник Лілля Лені Йоро має дуже високі шанси продовжити кар'єру в більш статусній команді.

Французький центрбек, якому лише 18 років, провокує справжню битву між топ-клубами. За право підписати Йоро змагаються Реал Мадрид, ПСЖ і Ліверпуль.

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Попри бажання самого гравця вирушити до столиці Іспанії, ПСЖ не полишає спроб переконати його обрати Париж. В останні дні паризький клуб відчайдушно намагається зірвати трансфер до Реала, повідомляє Фабріціо Романо. Мадрид розуміє, що на його боці вибір футболіста, і не поспішає з оформленням угоди.

Нагадаємо, що Лені Йоро дебютував за першу команду Лілля у 2022 році під керівництвом Паулу Фонсеки. Загалом за "догів" зіграв у 60 матчах у всіх турнірах, в яких забив три голи.

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