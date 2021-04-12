ПСЖ роздумує над підписанням Мессі, Кейна або Салаха, повідомляє AS із посиланням на Telefoot.

Кейн вимагатиме трансфер у разі провального завершення сезону – є два топ-претенденти і "жадібна" проблема

Парижани ведуть перемовини про підписання нового контракту з Мбаппе. Проте, згоди форварда досі не отримали. Сам Мбаппе хотів би зробити кар'єрний вибір уже за підсумками сезону 2020/21. Нинішній контракт чемпіона світу з ПСЖ чинний до літа 2022-го, тож літнє трансферне вікно – остання можливість продати Мбаппе за солідні відступні.

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На заміну норовливому нападнику ПСЖ розглядає кілька варіантів підсилення. Спортивний директор "червоно-синіх" Леонардо Араужо марить підписанням Ліонеля Мессі, натомість Маурісіо Почеттіно воліє бачити в команді свого старого знайомого – лідера Тоттенхема Харрі Кейна. Третій варіант – вінгер Ліверпуля Мохамед Салах.

ПСЖ був суперклубом задовго до ери шейхів – фанати саботують Неймара і Мбаппе та назвали легендою скромного ремісника