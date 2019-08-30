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ПСЖ веде переговори з Реалом щодо оренди Йовіча

07:31 548 Читать на русском
ПСЖ веде переговори з Реалом щодо оренди Йовіча
Лука Йовіч / фото: ФК Реал

Нападник Реала Лука Йовіч потрапив до сфери зацікавлень французького ПСЖ.

ПСЖ прагне підписати нападника мадридського Реала Луку Йовіча. Парижани хочуть оформити оренду 21-річного гравця до кінця сезону, повідомляє Soccer Link.

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За інформацією видання, ПСЖ зробив запит щодо ймовірного переходу під час переговорів з мадридцями щодо трансферу Кейлора Наваса.

Французи шукають підсилення атаки через травми Едінсона Кавані та Кіліана Мбаппе, а також через невизначеність з майбутнім Неймара. Раніше стало відомо, що Маріо Манджукіч відмовився від пропозиції ПСЖ.

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Нагадаємо, що 21-річний Йовіч перейшов у Реал з Айнтрахта цього літа за 60 млн євро. Також повідомлялося, що сербський форвард не вразив головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана під час зборів і може вирушити в оренду.

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Трансфери Лука Йовіч Лука Йовіч Трансфери ПСЖ Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція
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