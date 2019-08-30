ПСЖ веде переговори з Реалом щодо оренди Йовіча

Нападник Реала Лука Йовіч потрапив до сфери зацікавлень французького ПСЖ.

ПСЖ прагне підписати нападника мадридського Реала Луку Йовіча. Парижани хочуть оформити оренду 21-річного гравця до кінця сезону, повідомляє Soccer Link.

Реал та ПСЖ узгодили трансфер Наваса, – Marca

За інформацією видання, ПСЖ зробив запит щодо ймовірного переходу під час переговорів з мадридцями щодо трансферу Кейлора Наваса.

Французи шукають підсилення атаки через травми Едінсона Кавані та Кіліана Мбаппе, а також через невизначеність з майбутнім Неймара. Раніше стало відомо, що Маріо Манджукіч відмовився від пропозиції ПСЖ.

ПСЖ відхилив чергову неймовірну пропозицію Барселони щодо Неймара – трансфер все ще може відбутися

Нагадаємо, що 21-річний Йовіч перейшов у Реал з Айнтрахта цього літа за 60 млн євро. Також повідомлялося, що сербський форвард не вразив головного тренера "вершкових" Зінедіна Зідана під час зборів і може вирушити в оренду.