ПСЖ та Марсель так і не змогли виявити сильнішого у центральному матчі 11-го туру чемпіонату Франції (0:0). Читайте звіт про зустріч Марсель – ПСЖ на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 11-й тур

Марсель – ПСЖ – 0:0

Вилучення: Хакімі, 57 (ПСЖ)

Ще до стартового свистка фанати Марселя організували вогняний перформанс – така картина мала залякати паризьких зірок та мотивувати свою команду на перемогу. Втім, ПСЖ на правах фаворита захопив ініціативу, більше контролюючи м'яч.

Вже на 14 хвилині парижани мали виходити вперед, коли простріл Неймара у власні ворота зрізав Луан Перес. Але арбітр побачив офсайд у зірки ПСЖ в момент передачі від Ді Марії. Марсель відповів тим самим – Лірола заскочив у положення поза грою перед тим, як віддав асист на Міліка.

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До перерви гра більше запам'яталась не небезпечними моментами біля воріт обох команд, а скаженою поведінкою фанатів. Особливо діставалось Неймару та Мессі під час розіграшу кутових – арбітр зупиняв гру, оскільки вболівальники жбурляли пляшки з водою та інше сміття. Не рятувала навіть сітка, яку переносили працівники стадіону.

На старті другого тайму Марсель отримав чисельну перевагу. Ундер втікав віч-на-віч з Навасом, проте впав після контакту з Хакімі. Після перегляду VAR арбітр вилучив захисника ПСЖ, що дозволило провансальцям взяти гру під контроль. Міг забити Ронж'є, але опорник головою пробив повз дальню стійку після навісу Пайєта.

ПСЖ мав шанс вирвати перемогу наприкінці зустрічі, коли Мбаппе втікав один на один з воротарем після передачі Мессі. Втім, героєм епізоду став Саліба, який у шаленому підкаті вибив м'яч з-під ніг Кіліана. Кінцівка зустрічі була повністю під контролем Марселя, який продовжував насідати на ворота Наваса, але зустріч так і завершилась без голів.

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