ПСЖ переміг Сент-Етьєн у матчі 15-го туру Ліги 1, який став дебютним для Серхіо Рамоса у паризькій команді. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Чемпіонат Франції 2021/22, 15-й тур

Сент-Етьєн – ПСЖ – 1:3

Голи: Буанга, 25, – Маркіньйос, 45+2, 90+1, Ді Марія, 79

Вилучення: Колодзейчак, 45 (Сент-Етьєн)

Матч між ПСЖ та Сент-Етьєном став особливим, адже саме в ньому вперше у складі парижан зіграв Серхіо Рамос. Вже в дебюті поєдинку парижани начебто вийшли вперед, але Неймар перебував у офсайді, коли забивав з передачі Мессі.

Рамос продемонстрував свою готовність до боротьби, а от покращити гру ПСЖ у захисті не зміг, чим і скористався Сент-Етьєн. Хазрі шведою закинув до штрафного, одразу двоє нападників "зелено-білих" вискочили на Доннарумму і Буанга таки пробив італійця. Захист парижан відверто проспав епізод. Перший тайм завершився голом ПСЖ. Спочатку Колодзейчак зірвав рейд Мбаппе ціною вилучення, а Мессі зі штрафного знайшов голову Маркіньйоса.

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По перерві парижани забрали м'яч під свій контроль та намагались розкрити оборону суперника. Мессі мав кілька нагод, однак спочатку не зміг дотягнутись до м'яча, а потім з убивчої позиції не влучив по воротах. Мали свої шанси і Неймар з Мбаппе, але ПСЖ бракувало влучного удару аж до 79 хвилини.

Затяжна атака центром, Мессі хитнув захисника та віддав праворуч на вільного Ді Марію – Анхель з лівої пробив у дальній кут та приніс перемогу парижанам. Втім, кінцівка гри вийшла не дуже приємною для ПСЖ – Неймар в одному з епізодів підвернув ногу та покинув поле лише з допомогою лікарів. А крапку в зустрічі поставив Маркіньйос, замкнувши навіс Мессі з лівого флангу.

Таким чином, ПСЖ набрав 40 очок та закріпився на першій сходинці чемпіонату, відірвавшись від другої Ніцци вже на 14 пунктів. Сент-Етьєн з 12 балами залишився останнім.

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