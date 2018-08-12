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ПСЖ узгодив трансфер захисника Шальке Керера

16:32 50 Читать на русском
ПСЖ узгодив трансфер захисника Шальке Керера
Тіло Керер / Фото ФК Шальке

Захисник Шальке Тіло Керер відтепер захищатиме кольори ПСЖ.

Паризький клуб домовився з Шальке щодо трансферу 21-річного Тіло Керера, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

"Керер покине Шальке. Ми досягли угоди з ПСЖ. Наш клуб не міг відмовитися від такої пропозиції", – прокоментував трансфер спортивний директор німецького клубу Крістіан Хейдель.

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Раніше повідомлялось, що спочатку ПСЖ пропонував за гравця 18 млн євро, Шальке ж наполягав на 40 млн. В результаті клуби зійшлися на сумі в 37 млн євро.

У минулому сезоні Бундесліги, Керер провів за Шальке 28 матчів та відзначився 3-ма голами.

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