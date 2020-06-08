ПСЖ узгодив трансфер Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ

Півзахисник Лаціо Сєргєй Мілінковіч-Савіч вже найближчим часом може стати гравцем ПСЖ.

ПСЖ узгодив трансфер Мілінковіча-Савіча, який відбудеться в літнє трансферне вікно, повідомляє Le 10 Sport.

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Парижани провели закриті переговори з Лаціо. Зазначається, що сума трансферу складе 80 млн євро. Також сербом цікавились Манчестер Юнайтед та Челсі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мілінковіч-Савіч взяв участь у 31 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 7 результативних передач. Контракт футболіста з "орлами" розрахований до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 64 млн євро.

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