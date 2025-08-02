Захисник Борнмута та збірної України Ілля Забарний має продовжити кар'єру в ПСЖ.

Трансферна сага між Борнмутом та ПСЖ щодо Іллі Забарного за крок до завершення. Тривалий час клуби не могли домовитися про фінансові умови угоди, хоча українець дав згоду на переїзд до Парижа.

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Як повідомляє Ніколо Скіра, Борнмут та ПСЖ втрясли останні розбіжності. Парижани заплатять за Забарного 68 мільйонів євро. Варто зауважити, що раніше "вишні" вимагали 70 млн, оскільки мають віддати ще 20% від перепродажу Динамо.

До слова, Ілля Забарний погодив особистий контракт з ПСЖ до 2030 року.

Нагадаємо, минулого сезону українець провів 39 матчів у футболці Борнмута і відзначився однією гольовою передачею. Transfermarkt оцінює українця в 42 мільйони євро.

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