Джанлуїджі Доннарумма досі не продовжив угоду з ПСЖ, яка завершується влітку 2026 року. Італійським воротарем активно цікавляться клуби з АПЛ, тому парижани вирішили не зволікати і знайти йому заміну.

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Як повідомляє L'Équipe, ПСЖ узгодив особисті умови контракту з Люкою Шевальє з Лілля. "Доги" хочуть за свого гравця не менше, аніж 40 мільйонів євро, що не є проблемою для парижан. Очікується, що узгодження бонусів та інших опціонів затягне час перемовин, але ніхто не сумнівається у завершенні угоди. Лілль вже розглядає варіанти, щоб замінити 23-річного воротаря.

Люка Шевальє – вихованець Лілля, з яким вигравав титул чемпіона Франції. Загалом голкіпер зіграв за догів 127 матчів, в яких йому вдалося зберегти свої ворота "сухими" у 44 випадках. Шевальє викликається до збірної Франції, але ще не встиг дебютувати за першу команду.

Враховуючи, що в Люкі бачать заміну Доннаруммі, росіянин Матвій Сафонов, ймовірно, залишиться в команді. Це може вплинути на трансфер Іллі Забарного в ПСЖ, оскільки раніше була інформація, що українець не перейде до парижан поки буде у складі росіянин.

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