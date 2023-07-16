ПСЖ узгодив контракт з бомбардиром Ювентуса – італійці вимагають 80 мільйонів
16 липня 19:36 - Читать на русском
ПСЖ хоче доповнити свою атаку "чистокровним" форвардом.
Чемпіони Франції активно просувають трансфер Душана Влаховіча з Ювентуса, інформує AS.
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ПСЖ втратив Мессі і не впевнений у збереженні Мбаппе, тому доводиться шукати нового нападника. Влаховіч не проти покинути Ювентус, який залишився без ЛЧ через штраф. 23-річний серб вже нібито узгодив контракт з парижанами, але туринці будуть вимагати не менше 80 млн євро, які платили Фіорентині.
У минулому сезоні Влаховіч зіграв за Юве 42 матчі, у яких забив 14 голів.
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