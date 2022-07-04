ПСЖ і 55-річний Крістоф Гальтьє, який нещодавно покинув Ніццу, узгодили деталі співпраці. У вівторок, 5 липня, очікується офіційне представлення нового тренера чемпіонів Франції.

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Керівництво ПСЖ вже готує спеціальну прес-конференцію, на якій оголосить про призначення Гальтьє. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у Twitter.

Цікаво, що паризький клуб досі офіційно не оголосив про звільнення Маурісіо Почеттіно, хоча відхід аргентинського тренера тепер неминучий. Щоправда, ПСЖ підтвердив проведення прес-конференції 5 липня о 14:00 за місцевим часом, не розкривши її мети.

До слова, саме за часів роботи Гальтьє з Кампушом (новий спортивний директор ПСЖ) Лілль став чемпіоном Франції у сезоні 2020/21.

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