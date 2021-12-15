ПСЖ розпочав переговори щодо можливого трансферу Рюдігера, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк у своєму твіттері.

Челсі не може переконати Рюдігера продовжити контракт – захисником цікавиться Реал

Кілька тижнів тому спортивний директор ПСЖ Леонардо зустрівся з Сааром Сенезі, агентом та братом Рюдігера. Втім, сторони наразі не ухвалили рішення. Додамо, що Реал намагається підписати Антоніо та хоче домовитись з оборонцем щодо переходу на правах вільного агента після завершення контракту з Челсі (влітку 2022 року).

Додамо, що Рюдігер у поточному сезоні провів 21 матч за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.

Ман Сіті – Лідс: Зінченко довершує історичний погром у матчі лідера АПЛ – супертріо на 10 балів, "угода" українця з VAR