ПСЖ увімкнувся у боротьбу з Реалом за Рюдігера
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер має новий топовий варіант продовження кар'єри.
ПСЖ розпочав переговори щодо можливого трансферу Рюдігера, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк у своєму твіттері.
Челсі не може переконати Рюдігера продовжити контракт – захисником цікавиться Реал
Кілька тижнів тому спортивний директор ПСЖ Леонардо зустрівся з Сааром Сенезі, агентом та братом Рюдігера. Втім, сторони наразі не ухвалили рішення. Додамо, що Реал намагається підписати Антоніо та хоче домовитись з оборонцем щодо переходу на правах вільного агента після завершення контракту з Челсі (влітку 2022 року).
Додамо, що Рюдігер у поточному сезоні провів 21 матч за Челсі в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 4 асисти.
Ман Сіті – Лідс: Зінченко довершує історичний погром у матчі лідера АПЛ – супертріо на 10 балів, "угода" українця з VAR