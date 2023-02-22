Неймар отримав пошкодження в матчі проти Лілля в минулому турі Ліги 1. Йому довелося покинути поле на ношах. Лікарям потрібно було дочекатися поки спаде набряк, щоб оцінити важкість травми.

У Неймара є потенціал стати професійним гравцем у покер, – джерело

Неймар пройшов нове обстеження, яке виявило розтягнення щиколотки з пошкодженням зв’язок. Про це повідомляє офіційний сайт ПСЖ. На початку наступного тижня бразилець знову відвідає лікарів. Це означає, що він точно не зіграє в неділю, 26 лютого, проти Марселя Маліновського в Лізі 1.

Також ПСЖ повідомив, що Нуну Мендеш, який отримав пошкодження в тому ж матчі, відновить тренування цього тижня.

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