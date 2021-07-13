ПСЖ все ж зупиниться у пошуку супертрансферів для літнього вікна.

Французький гранд остаточно відмовився від ідеї підписання Ліонеля Мессі, стверджує Le Parisien.

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1 липня аргентинець став вільним агентом, але найімовірніший варіант – підписання нового контракту з Барселоною. Найбільш активні чутки про відхід Лео були минулого літа, коли президентом каталонського клубу залишався Бартомеу. Прихід Лапорти змінив ситуацію, тому ПСЖ, Манчестер Сіті та інші претенденти майже втратили шанси безкоштовно підписати володаря шістьох "Золотих м'ячів".

Нагадаємо, цього літа ПСЖ вже здійснив три гучні трансфери – команду поповнили Вейналдум, Рамос та Хакімі.

Може сісти у в’язницю – чому Мессі не продовжив контракт з Барселоною