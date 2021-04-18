Франція, Ліга 1, 33-й тур

ПСЖ – Сент-Етьєн – 3:2

Голи: Мбаппе, 79, 87 (пенальті), Ікарді, 90+5 – Буанга, 78, Амума, 90+2

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Після несподіваної втрати очок Ліллем у п'ятницю парижани отримали шанс скоротити до мінімуму відставання від лідера чемпіонату. Тиск турнірного становища, однак, довго гальмував атакувальні потуги ПСЖ. Зрештою, найцікавішою виявилася остання 15-хвилинка проти історичного гранда Сент-Етьєна.

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На 78-й хвилині "зелені" несподівано вийшли вперед. Це Деніс Буанга в один дотик замкнув навіс Трауко з лівого флангу. Париж відігрався в атаці у відповідь: Еррера пасом із центра поля знайшов у штрафному майданчику суперника Мбаппе, Кіліан підробив м'яч і переграв Гріна в ближньому бою.

А на 87-й лідер атак ПСЖ упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол голкіпера Сент-Етьєна на собі. Проте, гості не збиралися складати зброю перед парижанами. У доданий арбітром час Ромен Амума вдало зіграв на добиванні після невдалого сейву Ріко й, здавалося, відібрав очки в ПСЖ. Але іншу думку мав Мауро Ікарді – аргентинець головою замкнув подачу Ді Марії з флангу в останній атаці господарів!

Після цієї перемоги парижани набрали 69 очок і за п'ять турів до кінця першості відстають від Лілля лише на 1 пункт. Окрім того, ПСЖ продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів. У півфіналі суперником команди Почеттіно стане Манчестер Сіті.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції