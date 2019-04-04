ПСЖ у більшості розгромив Нант і став другим фіналістом Кубка Франції

Парі Сен-Жермен впорався з Нантом у другому півфіналі Кубка Франції та позмагається за трофей із Ренном.

Кубок Франції, 1/2 фіналу

ПСЖ – Нант – 3:0

Голи: Верратті, 29, Мбаппе, 85 (пенальті), Алвес, 90+2

Нереалізований пенальті: Мбаппе, 66

Вилучення: Кулібалі, 72 (Н)

Ренн у драматичному матчі переміг Ліон та вийшов у фінал Кубка Франції

Попри те, що парижани взяли гру під контроль зі старту поєдинку, "канарки" гідно виглядали проти гранда впродовж майже всіх 90 хвилин. Відкрити рахунок ПСЖ зумів на 29-й хвилині: Кіліан Мбаппе скинув під удар Верратті, а Марко невідпорно пробив з-за меж штрафного майданчика.

Подвоїти перевагу команди Томаса Тухеля міг молодий Мбаппе, але його удар із одинадцятиметрової позначки вийшов невдалим і став легкою здобиччю румуна Тетерушану. Нант ще міг сподіватися на камбек, але на 72-й хвилині гостей підвів Кулібалі, який необдумано грубо зіграв проти Тьягу Сілви в центрі поля, отримав другу жовту картку й пішов відпочивати.

Розплата для "канарок" настала під завісу матчу. Спочатку реабілітувався Мбаппе – другий удар Кіліан із позначки кіпер Нанта відбити не зміг. А вже в доданий арбітром час Дані Алвес красивим парашутом завершив атаку Парі Сен-Жермен.

Отже, у фіналі Кубка Франції 27 квітня зустрінуться Ренн і ПСЖ.