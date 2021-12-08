Керівництво ПСЖ продовжує діалог із Зінедіном Зіданом. Іспанське видання Cadena SER оцінює перебіг перемовин як позитивний.

Оточення Мессі має серйозні претензії до Почеттіно, – L'Equipe

Контакт з парижанам поки не гарантує, що саме Зізу в майбутньому замінить Маурісіо Почеттіно. Очікується, що поява Зідана у ПСЖ також може вплинути на рішення Кіліана Мбаппе не змінювати клуб.

Нагадаємо, французький фахівець залишається без роботи з травня, після свого відходу з Реалу.

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