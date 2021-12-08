ПСЖ та Зідан просунулись у перемовинах, – Cadena SER
12:54 - Читать на русском
Зінедін Зідан є фаворитом на крісло головного тренера ПСЖ.
Керівництво ПСЖ продовжує діалог із Зінедіном Зіданом. Іспанське видання Cadena SER оцінює перебіг перемовин як позитивний.
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Контакт з парижанам поки не гарантує, що саме Зізу в майбутньому замінить Маурісіо Почеттіно. Очікується, що поява Зідана у ПСЖ також може вплинути на рішення Кіліана Мбаппе не змінювати клуб.
Нагадаємо, французький фахівець залишається без роботи з травня, після свого відходу з Реалу.
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