На таланта Барселони Ансу Фаті було запекле полювання. Футболіст не спокусився на величезні гроші, а вибір був зроблений на користь рідного клубу.

Манчестер Юнайтед, Ліверпуль та ПСЖ були зацікавлені у підписанні 18-річного вінгера та навіть спілкувались із його агентом, повідомляє журналістка Хелена Кондіс.

Фаті отримував пропозиції з АПЛ

Усі три європейські гранди пропонували Ансу вдвічі кращі фінансові умови, аніж Барселона. Така зацікавленість у послугах Фаті змусила каталонців діяти швидшими темпами. Зрештою, талант і клуб потиснули руки, підписавши контракт до 2027 року з клаусулою в 1 млрд.

Ансу Фаті є вихованцем "блаугранас", а за першу команду дебютував у 2019-му, коли йому було лише 16. Наразі талант провів 48 матчів, в яких відзначився 15 голами та 6 асистами.

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