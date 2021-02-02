Форвард ПСЖ Неймар вирішив не випробовувати долю в інших клубах.

Неймар погодився продовжити контракт з парижанами, повідомляє RMC.

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Сторони домовились про співпрацю на 4 роки. Чинна угода між 28-річним бразильцем та ПСЖ розрахована до літа 2022-го. Нагадаємо, Неймар поки залишається рекордним трансфером в історії футболу, у 2017-му парижани заплатили Барсі за форварда 222 млне євро.

У нинішньому сезоні Ліги 1 бразилець провів 10 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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