ПСЖ та Манчестер Юнайтед позмагаються за захисника Лестера

Португальський захисник Лестера Рікарду Перейра вже найближчим часом може змінити клубну прописку.

На 26-річного футболіста претендують Манчестер Юнайтед та ПСЖ, інформує Daily Star. Обидва клуби вже готують пропозиції "лисам" щодо переходу гравця.

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Зазначимо, що Перейра в поточному сезоні зіграв за Лестер 19 матчів в АПЛ, у яких забив 2 голи та віддав одну гольову передачу. Він переїхав на Туманний Альбіон влітку 2018 року з Порту за 25 млн євро. Зараз відомий портал Transfermarkt оцінює Перейру у 40 млн євро.

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