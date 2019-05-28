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Неймара на Дембеле – ПСЖ та Барселона готують сенсаційний обмін зірками

21:52 2087 Читать на русском
Неймара на Дембеле – ПСЖ та Барселона готують сенсаційний обмін зірками
Неймар і Усман Дембеле / Reuters

Барселона та ПСЖ хочуть підірвати трансферний ринок гучним обміном нападниками Усманом Дембеле і Неймаром.

Про можливість зіркового бартера повідомив іспанський журналіст Жерар Ромеро.

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За його інформацією, клуби вже почали обговорювати умови подвійного трансферу. І Дембеле, і Неймар не хочуть продовжувати виступи за свої поточні команди, тому подібне рішення виглядає цілком логічним. Поки невідомо, чи буде хтось із грандів доплачувати, якщо угода все ж відбудеться.

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У поточному сезоні Барселона і ПСЖ обмежились перемогами у національних чемпіонатах.

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