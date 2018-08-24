ПСЖ та Атлетіко можуть обмінятись Курзавою та Луїсом

Захисник ПСЖ Лайвен Курзава може стати частиною угоди щодо Філіпе Луїса.

ПСЖ запропонує Атлетіко здійснити обмін, повідомляє AS. У Париж відправиться лівий вінгбек "матрацників" Філіпе Луїс, тоді як у зворотньому напрямку поїде Лайвен Курзава.

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Таким чином, паризький клуб хоче уникнути фінансових витрат. Нагадаємо, наразі УЄФА перевіряє фінансову ситуацію ПСЖ та усіх спонсорів клубу.

Цього літа єдиним гучним трансфером клубу став Джанлуїджі Буффон. Також у Монако був викуплений форвад Кіліан Мбаппе.

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