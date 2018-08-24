toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ОЛІМПІК - ШАХТАР ЗОРЯ - РБ ЛЕЙПЦИГ ЛІГА ЄВРОПИ

ПСЖ та Атлетіко можуть обмінятись Курзавою та Луїсом

18:23 127 Читать на русском
ПСЖ та Атлетіко можуть обмінятись Курзавою та Луїсом
Філіпе Луїс / соцмережі

Захисник ПСЖ Лайвен Курзава може стати частиною угоди щодо Філіпе Луїса.

ПСЖ запропонує Атлетіко здійснити обмін, повідомляє AS. У Париж відправиться лівий вінгбек "матрацників" Філіпе Луїс, тоді як у зворотньому напрямку поїде Лайвен Курзава.

Реал ще може підписати Мбаппе – клуб очікує рішення УЄФА щодо ПСЖ

Таким чином, паризький клуб хоче уникнути фінансових витрат. Нагадаємо, наразі УЄФА перевіряє фінансову ситуацію ПСЖ та усіх спонсорів клубу.

Цього літа єдиним гучним трансфером клубу став Джанлуїджі Буффон. Також у Монако був викуплений форвад Кіліан Мбаппе.

Філіпе Луїс може перейти в ПСЖ за 30 млн євро

Теги
Трансфери Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Трансфери Чемпіонату Іспанії Філіпе Луїс Філіпе Луїс Лайвен Курзава Лайвен Курзава Атлетіко Атлетіко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
1
хв
Хетафе
21:15
Ейбар
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук