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ПСЖ суттєво збільшив пропозицію Наполі щодо Аллана

13:04 163 Читать на русском
ПСЖ суттєво збільшив пропозицію Наполі щодо Аллана
Маркес Аллан / Image Photo Agency

Французький Парі Сен-Жермен зберігає інтерес до півзахисника італійського Наполі Маркеса Аллана.

ПСЖ готовий збільшити пропозицію задля трансферу бразильського хавбека, повідомляє Corriere dello Sport.

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Раніше Наполі відмовився продавати Аллана ПСЖ попри вигідну пропозицію. Парижани тоді запропонували 50 млн євро, а тепер готові збільшити суму компенсації до 80 млн євро.

Боси паризького клубу вбачають в Аллані заміну Адріену Рабйо, якого виключили з першої команди ПСЖ через переговори з Барселоною за півроку до завершення контракту.

У сезоні 2018/19 Маркес Аллан провів 23 матчі у всіх турнірах за Наполі.

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Наполі Наполі Трансфери Маркес Аллан Маркес Аллан Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери Чемпіонату Італії
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