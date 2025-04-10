"Третій гол мало що змінює. За рахунку 1:2 все одно було ясно, що у матчі-відповіді потрібно перемагати. Ми досі тут. Я дуже пишаюся гравцями. Астон Вілла досягла великого прогресу, вимоги до нас зросли, ми граємо тут проти ПСЖ. Команда боролася фантастично і була близькою до хорошого результату.

Шедевр Кварацхелії у відеоогляді матчу ПСЖ – Астон Вілла – 3:1

Третій пропущений гол не змінить наш підхід до матчу-відповіді. Хай то 2:1 чи 3:1. Вони фаворити, вони домінували з м’ячем, у них гарні вінгери та мобільні півзахисники. Звісно, ​​наступного тижня ми можемо зіграти краще.

Це футбол. Нам протистояла команда, яка дуже швидко грає. За рахунку 1:2 я хотів, щоб ми вийшли та виграли матч. З іншого боку, не хотілося, щоб гра вийшла з-під контролю. Логічно, що ми грали, тримаючи в думці 90 хвилин матчу-відповіді. Ми гратимемо вдома і віддамо всі сили. Буде непросто – цей ПСЖ створений, щоб перемагати.

Потрібно було дисципліновано грати в обороні, захищатись нижче звичайного. Навіть коли ми програвали 1:2, ми мали три моменти. Треба було зберігати холоднокровність. У першому таймі це виходило, у другому – ні. Пропустили наприкінці, і це залишається тільки прийняти. Наш настрій не сильно змінився – треба перемагати вдома з різницею більше, ніж один м'яч", – наводить слова Емері офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Унаї Емері очолював ПСЖ в 2016-2018 роках. Парижани перемогли Астон Віллу в першій зустрічі (3:1), матч-відповідь запланований на 15 квітня.

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