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ПСЖ стане фаворитом у боротьбі за Де Лігта за однієї умови, – ESPN

13:38 419 Читать на русском
ПСЖ стане фаворитом у боротьбі за Де Лігта за однієї умови, – ESPN
Маттейс Де Лігт / Reuters

Французький Парі Сен-Жермен невдовзі може стати основним претендентом на підписання оборонця амстердамського Аякса Маттейса Де Лігта.

Центрбек може обрати Парк де Пренс місцем продовження кар'єри, якщо до керівництва парижан повернеться Леонардо Араужо, повідомляє ESPN.

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Саме з приходом функціонера шанси ПСЖ підписати Де Лігта значно зростуть. Бразилець має добрі взаємини з агентом нідерландця, одіозним Міно Райолою, і зможе легко оформити трансфер. Леонардо вже узгодив своє повернення з босами клубу, проте наразі невідомо, яку посаду займе колишній спортдир Мілана.

Леонардо Араужо вже працював у Парі Сен-Жермен у 2011-2013 рр. та привів у команду групу гравців із італійської Серії А, зокрема, Сілву, Верратті, Пасторе та Ібрагімовіча.

У сезоні 2018/19 Маттейс Де Лігт провів 55 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів. Наразі головним претендентом на капітана Аякса вважається іспанська Барселона.

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