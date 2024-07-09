ПСЖ влітку планує серйозно посилити команду, думаючи не лише про атаку, де команда втратила Кіліана Мбаппе.

Парижани включили до свого списку цілей на трансферному ринку Йозуа Кімміха з Баварії та півзахисника Бенфіки Жоау Невеша, стверджує Фабріціо Романо.

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За інформацією джерела, ПСЖ спробує підписати обох гравців і не розглядає їх як альтернативи один одному. При цьому перехід Кімміха буде легше організувати, бо трансферна ціна буде нижчою, а Баварія не проти продати гравця.

Слід зауважити, що в 29-річного німця залишився лише сезон за контрактом з Баварією. Натомість у Невеша довгострокова угода з Бенфікою. Лісабонці розуміють, що 19-річний гравець буде лише прогресувати й вимагають від потенційного покупця 120 мільйонів євро.

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