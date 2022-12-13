ПСЖ готовий зайти далеко заради форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда. Англієць знаходиться нагорі паризького списку найбажаніших футболістів.

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Як повідомляє Metro, боси ПСЖ хочуть заманити Рашфорда до столиці Франції високою зарплатою. Повідомляється, що у Франції Маркусові щотижня готові платити мінімум 900 000 євро. Таким чином, англієць зможе заробити майже 50 мільйонів євро за сезон. Це зробить його найоплачуванішим гравцем команди.

Контракт Рашфорда з МЮ спливає наступного літа, але англійський клуб має право продовжити угоду ще на один рік в односторонньому порядку.

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