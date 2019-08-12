"ПСЖ слід готуватися до гри без Неймара", – Тухель підтвердив перемовини з іншим клубом щодо бразильця

Головний тренер чемпіонів Франції непрозоро натякнув на можливий відхід нападника вже цього літа.

"Нам потрібно реально дивитися на речі і шукати рішення для гри без Неймара. Неможливо знайти іншого такого ж гравця, який міг би робити те ж саме. Ми не можемо втратити його і замінити кимось рівним.

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Переговори між ПСЖ, Неймаром і іншим клубом ведуться. Більше я нічого не можу сказати. Мені подобається Неймар. Я хочу продовжити працювати з ним, Мбаппе та іншими. Напевно, не засну, якщо він піде.

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У мене немає новин. Не знаю хороших новин або поганих. Трансферне вікно ще не закрите, потрібно бути реалістами і розуміти, що ми можемо його втратити", – сказав Тухель в ефірі Canal+.