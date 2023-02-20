ПСЖ провалив початок 2023 року. Команда на чолі з Крістофом Гальтьє вибула з Кубка Франції та програла Баварії домашній матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Згідно з PSG Hub, генеральний директор клубу Луїш Кампуш планує на літо трансферну революцію.

Мессі скористався дозволом ПСЖ і повернувся в Барселону

Під час останнього матчу проти Лілля (4:3) Кампуш спустився з трибун на лавку запасних, і не шкодував різких слів на адресу гравців.

Влітку Кампуш має намір позбутися однієї з-топ зірок – RMC Sport підтверджує, що про розставання з Кіліаном Мбаппе не може бути й мови, а ось Неймар і Ліонель Мессі можуть стати "жертвами" революції.

На місце, яке звільниться, Кампуш хоче запросити молодих і талановитих французів. У його списку бажань три півзахисники і два форварди – Юсуф Фофана (Монако), Хефрен Тюрам (Ніцца), Ману Коне (Борусія М), Рандал Коло Муані (Айнтрахт) і Маркус Тюрам (Борусія М).

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