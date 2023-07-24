ПСЖ наважився на відчайдушний крок, щоб заробити на Мбаппе – всі спроби залишаються безрезультатними
Форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе продовжує конфліктувати з ПСЖ.
Паризький клуб настільки не хоче відпускати француза безкоштовно, що готовий піти на будь-які умови, щоб покласти до своєї кишені бодай кілька євроцентів.
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Як повідомляє журналіст BBC Саймон Стоун, ПСЖ готовий прийняти ідею відпустити Кіліана Мбаппе в оренду цього літа, щоб він провів останній рік свого контракту в іншому місці. Це дозволить клубу заробити хоча б якісь гроші. Парижани, навіть якщо француз залишиться в команді, не збираються його включати в основний склад і можуть відсторонити від тренувань з першою командою.
Наразі Кіліан Мбаппе твердо стоїть на своєму. Він планує залишитися в Парижі до 2024 року, а потім покинути ПСЖ на правах вільного агента.