Майбутнє російського голкіпера Матвєя Сафонова опинилося під знаком питання. ПСЖ буде важко відбити 20 мільйонів євро, витрачені на гравця торік.

Серйозних претендентів на цей трансфер досі не видно. Московський Спартак зацікавлений у підписанні Матвєя Сафонова, а сам гравець відкритий до повернення в чемпіонат Росії, повідомляє ParisSG INFOS, посилаючись на Football24.ru.

Водночас інше "болотне" джерело повідомляє, що серед варіантів продовження кар’єри 26-річного воротаря розглядають і МЛС, і повернення на батьківщину в інший клуб. За інформацією, Зеніт також має фінансові можливості, щоб оформити трансфер.

Колишній клуб Сафонова – Краснодар – виглядає малоймовірним претендентом на його підписання, хоча офіційної відмови не було.

Нагадаємо, що відсутність росіянина у ПСЖ називають однією з умов українського захисника Іллі Забарного. Він уже прибув до Парижа, і в найближчі години очікують оголошення про його трансфер.

