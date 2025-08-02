У ПСЖ назріває гучна ротація на воротарській позиції. Як повідомляє RMC Sport, французький гранд домовився про трансфер Люки Шевальє з Лілля – угода оцінюється у 40 мільйонів євро. Новина про прихід молодого французького голкіпера неабияк засмутила Джанлуїджі Доннарумму, який ризикує втратити статус основного воротаря команди.

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За даними джерела, тренер ПСЖ Луїс Енріке вже ухвалив рішення – саме Шевальє має розпочати новий сезон у Лізі 1 з перших хвилин. Доннарумма, чий контракт із клубом діє до 2026 року, перебуває в невизначеному становищі. Попри те, що саме він був ключовим у тріумфі парижан у Лізі чемпіонів, зараз його роль в команді під загрозою.

Якщо ПСЖ таки вирішить виставити італійця на трансфер, серед претендентів одразу опиняться кілька топ-клубів. Зокрема, Манчестер Юнайтед та Челсі активно шукають нового воротаря – Онана та Санчес не виправдали очікувань, і Доннарумма виглядає очевидним підсиленням.

Щоправда, прямих переговорів із ПСЖ поки не було. Французький клуб прагне виручити за голкіпера максимум, аби не втратити його безкоштовно по завершенню контракту. Ймовірність трансферу зросте, якщо італієць не вийде в старті на перші матчі сезону.

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